«الإمارات لريادة الأعمال» و«دار التمويل» تدعمان المشاريع الصغيرة

أبرمت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم مع شركة «دار التمويل»، لتوفير برنامج تمويلي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج صُمم بخاصية التمويل على أساس الحاجة، بحيث يتيح الحصول على موافقة تمويلية للمشروع والاستفادة منها على دفعات عند الطلب.

وتضمنت بنود المذكرة قيام «دار التمويل» بتوفير برامج توعية وتثقيفية لرواد الأعمال، تدعم استمرارية أعمالهم واحترافية إدارة عملياتهم المالية، على أن تقوم الجمعية بتحفيز وتوجيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في البرنامج التمويلي الذي صمم خصيصاً ليلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم كبديل عن حلول التمويل التقليدية.