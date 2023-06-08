اتفاقية لتسويق المنتجات الوطنية إلكترونياً

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«منصة صناعة» لدعم المنتجات الوطنية، مذكرة تفاهم تستهدف دعم قطاع الصناعة الإماراتي من خلال تبادل البيانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات الوطنية، بهدف تعزيز حصولها على حصص سوقية إضافية، والوصول إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية جديدة.

وأفادت الوزارة بأن الاتفاقية الجديدة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وجعل المنتجات الإماراتية الخيار الأول للمستهلك نظراً لتطبيقها أعلى مواصفات الجودة الإنتاجية، كما يعزز التعاون المشترك من جهود رقمنة سلسلة التوريد.

وتم توقيع المذكرة بحضور وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي.