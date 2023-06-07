«مطارات دبي»: توسعة «دبي ورلد سنترال» قيد المناقشة حالياً

كشفت مؤسسة مطارات دبي أن توسعة مطار «دبي ورلد سنترال» قيد المناقشة حالياً من قبل جميع المعنيين من شركائها.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات عدة وإجراءات توسعة لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من 100 مليون مسافر حالياً إلى 120 مليوناً، مشيرة إلى أن توسعات المطار تمكنها من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المستقبل القريب، وتمنح المزيد من الوقت لتخطيط استراتيجيتها المستقبلية التي تشمل أيضاً التوسع على مراحل متعددة في مطار دبي ورلد سنترال.

وتفصيلاً، كشفت مؤسسة مطارات دبي، أن الطاقة الاستيعابية السنوية الحالية في مطار دبي الدولي تصل إلى 100 مليون مسافر، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات وإجراءات توسعة لرفع الطاقة الاستيعابية عبر مراحل التحسين المستمر للعمليات التشغيلية، وتوظيف التقنيات المبتكرة في مختلف أرجاء المطار.

وأضافت المؤسسة أنه فضلاً عن إجراء عمليات التوسع والتجديد للبنية التحتية الحالية، وزيادة كفاءة استخدام المساحات والموارد المتاحة، فإنها تتطلع بثقة كبيرة نحو التأثير الإيجابي لهذه التوسعات ومساهمتها في الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، بما يصل إلى نحو 120 مليون مسافر سنوياً عبر مطار دبي الدولي.

وأوضحت المؤسسة أن التوسعات في مطار دبي الدولي ورفع طاقته الاستيعابية، ستمكنها من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المستقبل القريب، وتمنحها المزيد من الوقت لتخطيط استراتيجيتها المستقبلية التي تشمل أيضاً التوسع على مراحل متعددة في مطار «دبي ورلد سنترال».

وتابعت «مطارات دبي»: «في حين أن توقيت وحجم توسعة مطار (دبي ورلد سنترال) قيد المناقشة حالياً من قبل جميع المعنيين من شركائنا، وفي مقدمتهم (طيران الإمارات) و(فلاي دبي)، والقائمون على تنفيذ أعمال البنية التحتية، فإن النتيجة النهائية لهذا النقاش ستعتمد على توقعات نمو الناقلات الجوية الرئيسة في دبي، والطاقة الاستيعابية المطلوبة، وكلفة إنجاز المشروع».

وسيكون مطار «دبي ورلد سنترال» في مدينة «دبي الجنوب» أكبر مطار في العالم عند اكتماله، وسيوفر بنية تحتية للنقل متعدد الوسائط لأغراض الربط الجوي والبري والبحري، وسيكون مركزاً لمخطط رئيس يعتبر بدوره مركز المستقبل في العالم للخدمات اللوجستية والبضائع والطيران.

وشهدت دبي معدلات نمو قوية في حركة المسافرين الدوليين عبر مطار دبي الدولي مع ازدياد حركة السياحة والتجارة في الإمارة إثر جائحة «كوفيدـ19».

وقالت مؤسسة مطارات دبي أخيراً، إن أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 فاق كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المؤشرات عدلت توقعاتها لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر.

صدارة مطارات العالم

واصلت حركة السفر عبر مطار دبي الدولي تحقيق نتائج متميزة خلال العام الجاري، إذ استقبل خلال الربع الأول نحو 21.2 مليون مسافر، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6%.

ويأتي هذا الإنجاز بعد النتائج الباهرة التي حققها مطار دبي الدولي العام الماضي مع استقباله 66 مليون مسافر، ليحتفظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

تشهد «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توسعات مستمرة، إذ استلمت «فلاي دبي» 18 طائرة جديدة في 2022، وتتوقع استلام 17 طائرة العام الجاري. بدورها، ستبدأ «طيران الإمارات» استلام طائرات «إيرباص 350» في أغسطس 2024، تليها طائرات «777X». ولدى «طيران الإمارات» طلبيات لنحو 200 طائرة، بما فيها خمس طائرات شحن «بوينغ 777F» أعلن عنها في 2022/2023. وقالت الناقلة قبل أيام إنها تخطط لشراء ما بين 100 و150 طائرة جديدة.