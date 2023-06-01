«الإمارات للتنمية»: موافقات تمويلية بـ 424 مليون درهم لشركات صناعية محلية

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن موافقته على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 424 مليون درهم، دعماً لشركات صناعية محلية، وذلك خلال اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات».

وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، أن 50% من التمويلات والضمانات التي يقدمها المصرف حتى عام 2026 مخصصة للقطاع الصناعي في الدولة.

وأضاف رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في إطار تصريحات صحافية على هامش «منتدى اصنع في الإمارات»، أن المصرف يقدم تسهيلات للمشروعات الصناعية، حيث يقوم بدراستين: الأولى تتعلق بالمشروع نفسه وجدواه الاقتصادية، والأخرى تتعلق بالأثر الاقتصادي للمشروع، وبناء على ذلك يقدم تسهيلات عدة تتعلق بفترة سداد القرض التي تصل في بعض قروض المشروعات الصناعية إلى أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى خفض مصرف الإمارات للتنمية فائدة التمويل، ومدّ فترة السماح، مؤكداً أن المصرف يتبع استراتيجية «التمويل الصبور» أو «المُيسّر» على المدى الطويل مع المشروعات الصناعية التي لها أثر ملموس على الاقتصاد.

وذكر أن قيمة التمويلات التي تقدر بـ30 مليار درهم، مخصصة لدعم الشركات في الإمارات في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الطاقة المتجددة، الصناعة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الأمن الغذائي، بحلول عام 2026، مبيناً أنه تم تقديم تمويلات بقيمة سبعة مليارات من إجمالي 30 ملياراً خلال العامين الماضيين.

وكشف النقبي أن المصرف وافق على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 424 مليون درهم، دعماً لشركات صناعية محلية، وذلك خلال اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات».

وأوضح أن المشروعات الصناعية الممولة خلال المنتدى تتنوع بين إنشاء مجمّع صناعي في مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» لإنتاج الحديد الصلب «المدرفل»، ومصنع آخر لإنتاج لفافات الورق المقوى الكبيرة المعاد تدويرها، ومصنع جديد للأدوية العشبية والمكمّلات الغذائية في دبي، ومصنع جديد لإنتاج وقود مستدام للسفن من نفايات الزيوت المختلفة في الفجيرة، فضلاً عن توسعة بمصنع لسحب الألمنيوم الدقيق.