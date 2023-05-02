أختام جديدة لصمامات أسطوانات غاز البترول المُسال في دبي

أعلنت "غاز الإمارات"، التابعة لمجموعة اينوك، بالتعاون مع "إمارات"، عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المُسال في إمارة دبي، يغلّف صمام الأسطوانة باللونين الوردي لغاز الإمارات والبنفسجي لإمارات، في خطوةٍ نحو تعزيز معايير الأمان وضمان حماية المستهلكين وتزويدهم بأفضل المنتجات بما يحقق أعلى ممارسات السلامة.

يتميز الختم الجديد الموحّد المصنوع من الكلوريد متعدد الفينيل بعدد من الخصائص بما في ذلك اللون الوردي والبنفسجي والمادة وشعار ثلاثي الأبعاد ورقم تسلسلي فريد إضافةً إلى مزايا أخرى لمنع التزوير.

ويحمل الختم الجديد صورة ثلاثية الأبعاد لشعار "غاز الإمارات" في الختم الوردي و"امارات" في الختم البنفسجي، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال. كما يصعب نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن ضمان سلامة العملاء يمثّل ركيزة جوهرية لأعمالنا في اينوك، ولهذا نحرص على اتخاذ تدابير ترتقي بمعايير السلامة والأمن في مختلف عملياتنا التشغيلية. وعبر إطلاق أختام أسطوانات الغاز الجديدة، نهدف إلى الحد من أي مخاطر محتملة، ومواصلة إطلاق منتجات رائدة وفقاً لأعلى معايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال."

من جانبه، قال سعادة علي خليفة بن شاهين الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول – امارات: "نحن ملتزمون بتبني أعلى معايير السلامة والأمن وتزويد العملاء بحلول آمنة وموثوقة في كافة عملياتنا وضمن جميع مرافقنا. ومع استمرارنا في الارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في قطاع غاز البترول المسال، يأتي إطلاق أختام أسطوانات غاز البترول المسال الجديدة ليتيح للمستهلكين الاستفادة مباشرةً من الجودة العالية لمنتجاتنا."

تحتوي أسطوانات غاز البترول المسال على مواد خطرة وقابلة للاشتعال وتتطلب فحصاً شاملاً واختباراً وصيانةً متخصصة قبل كل تعبئة، وذلك كجزء من الممارسة الآمنة القياسية من قبل مصانع تعبئة غاز البترول المسال المعتمدة لضمان سلامة العملاء.