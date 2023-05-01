الدرهم يستحوذ على 73% من التحويلات عبر منصّة «بُنى»

كشف صندوق النقد العربي أن العام الماضي شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بإطار تشغيل وإدارة منصّة «بُنى» للمدفوعات العربيّة، وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة. وأضاف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2022، أن المنصة باشرت تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها، إذ أظهر التقرير أن نحو 73.3% من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022، كانت بالدرهم الإماراتي، ونحو 24.9% بالجنيه المصري، ونحو 1.4% بالريال السعودي، ونحو 0.3% بالدولار الأميركي.

في سياق آخر، أبرز التقرير جهود الصندوق لدعم دوله الأعضاء خلال عام 2022، في مواجهة التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية.