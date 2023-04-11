13.8 مليون مشترك في خدمات «اتصالات من &e»

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e»، مسعود شريف محمود، بأن «عام 2022 كان عاماً استثنائياً بالنسبة للشركة وحققنا فيه أرقاماً هائلة، منها زيادة قاعدة المشتركين في مجمل الخدمات إلى 13.8 مليون مشترك في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي، كذلك زيادة رِبْحية الشركة، بجانب إطلاق حلول وخدمات جديدة لعملائنا، ما أسهم في احتفاظ الشركة بمكانتها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100، لنحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA)، حيث حلَّت (اتصالات من &e) ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، بما يدعم الإنجاز الكبير لمجموعة (&e) بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتقرير (براند فاينانس غلوبال 500) لعام 2022، الصادر في يناير الماضي».

قطاع الأفراد

وأضاف محمود أن «قطاع الأفراد يمثل محركاً رئيساً داخل الشركة، ونوليه أهمية كبيرة؛ فأقصى ما نسعى للوصول إليه هو تلبية تطلعات العميل التي باتت متسارعة جداً، وهو الأمر الذي يتطلب منا ابتكاراً دائماً واستقطاباً لأحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين تجربة العميل، وأذكر بعضها على سبيل المثال:

● تجاوزنا 13.8 مليون مشترك في خدماتنا في دولة الإمارات بفضل توسعاتنا واستثماراتنا في الشبكات وإطلاق خدمات مبتكرة.

● وفي قطاع الاتصال الثابت، قَطَعْنا خطوات كبيرة من حيث سرعات النطاق العريض، احتلت بها الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة على مستوى العالم ووفقاً لأحدث مؤشر صادر عن (Ookla® Speedtest).

● أطلقنا خدمة (eLife Ultra) المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتصال بالمنزل واحتياجات الأُسر للإنترنت والخدمات الرقمية المتزايدة.

● أطلقنا GoChat Messenger وهو تطبيق مجاني متكامل لخدمات الاتصال الصوتي والمرئي، وتم تحميل التطبيق أكثر من أربعة ملايين مرة.

● استحوذنا على شركة (elGrocer) حيث أسهم هذا الاستحواذ في إطلاق تجربة تجارة تجزئة تعمل بكامل طاقتها عبر مفهوم متجر داخل المتجر تحت العلامة التجارية Smiles، التي تضمّ منصتها حالياً ما يقرب من 3.4 ملايين عضو».

فرس الرهان

وحول ما قدمته «اتصالات من &e» خلال العام الماضي لقطاع الأعمال، الذي أصبح فرس الرهان الرابح لمشغّل الاتصالات، قال محمود: «تسير (اتصالات من &e) خلف خط الدولة التنموي في شتى المجالات، وتؤمن بأهمية دعم وتطوير القطاع الخاص كجزء أصيل من ثوابت الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وعطفاً على ذلك، فقد عملت على توفير الكثير من الحلول التي ترتقي بأداء قطاع الأعمال، مثل المنصات الرقمية المتخصصة، وأدوات الاتصال الديناميكي، وحلول الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، ومراكز التحكم المخصّصة لتطبيقات إنترنت الأشياء، وحلول الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الشراكات، في إطار تعزيز وجود ووفرة مراكز البيانات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «يعد قطاع الأعمال من أكثر القطاعات التي حققت نمواً جيداً خلال عام 2022، و تمّ عقد أكثر من 40 اتفاقية وتحالفاً استراتيجياً مع كبار الشركاء، كما تم إدخال شرائح جديدة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقمنا بإطلاق العديد من المنتجات، بما في ذلك الخدمة الرقمية الافتراضية بالكامل من الإنترنت الرقمي (DI)، والإنترنت الرقمي المميز (DPI)، بجانب إطلاق أول منتج للتوصيل والتشغيل للأعمال Business ON وكذلك الجيل التالي من خدمة الإنترنت المُدارة التي تقدّم Business Pro، بالإضافة لإطلاق برنامج الشركات الناشئة الإماراتية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، كما تم إطلاق (مكتب المساعدة الموحّد) للعملاء حسب الطلب، و(Global Helpdesk) للعملاء الدوليين، مع دعم العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال فرق متخصصة من مستشاري الخدمة. كما نجحت (اتصالات من &e) في نشر أكثر من 50000 نقطة وصول WiFi للحكومات، والمؤسسات، والشركات الصغيرة والمتوسطة».

تطوير الشبكة

وحول اهتمام «اتصالات من &e» بتطوير شبكتها خلال عام 2022، قال محمود: «منذ بدء العمل على تكوين شبكتنا ونحن نحرص دوما على تبنّي أحدث وأفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، فكان لنا السبق إقليمياً ودولياً في عملية تحوّل الشبكات الأرضية من نحاسية إلى الألياف الضوئية، حتى باتت دولة الإمارات في طليعة دول العالم من حيث نسبة ومعدّلات نفاذ الشبكة وتوصيلها للمنازل والمؤسسات (FTTH)، وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH).

وعلى مستوى شبكات الهاتف المحمول، فمنذ إنشاء شبكات الأجيال الأولى حتى الوصول لشبكة الجيل الخامس، نجحنا وفقاً للقياسات الدولية والمحلية في الوصول إلى مستويات تغطية مرموقة، ومازالت شبكة الجيل الخامس تحقق نمواً كبيراً، واستحوذت شبكات الجيلين الرابع والخامس على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفاتنا السنوية بنسبة 33%. وحافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في مجال النطاق العريض للأجهزة المحمولة».

وأضاف: «حالياً تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تنزيل بيانات الهاتف المحمول (الموبايل)، كما أن الإمارات باتت الأولى عالمياً في سرعة تحميل شبكة الجيل الخامس، كما أصبحت اتصالات هي أول مشغّل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطرح تقنية Quantum Satellite، ما يجعلها أسرع شبكة قمر اصطناعي في المنطقة، بسرعات تصل إلى 500 ميغابت في الثانية، وتصل إلى 1 غيغابت في الثانية».

وأشار إلى أنه في ما يخصّ نِسَب التغطية للأجيال السابقة من الشبكات، فقد تجاوزت نسبة تغطية الجيل الثالث 99.84 %، بسرعة تحميل تصل إلى 42 ميغابت في الثانية، والجيل الرابع المتقدم 99.74%، بسرعة تحميل تصل إلى 480 ميغابت في الثانية، والجيل الخامس 97%، بسرعة تحميل تفوق 3.1 غيغابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، وستظل الشركة مستمرّة في البحث وإجراء التجارب نحو تطوير أدواتها في هذا المجال، واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحوّل والتميز.

الذكاء الاصطناعي

وحول تطور الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدَّمة للعملاء خلال العام الماضي، قال محمود: «نسير في هذا الاتجاه وفق توجهات رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي كانت من أوائل الدول في إطلاق استراتيجية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفي هذا الاتجاه قمنا برفع مستوى المساعد الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عمليات رعاية العملاء، وإطلاق قناة WhatsApp الخاصة بنا، ما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مع تحسينات ملحوظة في معدلات الإنجاز الشامل وتقييمات الاستحسان، والأهم أيضاً هو دمج تطبيق الهُوية الرقمية الإماراتية UAE Pass في قنواتنا الرقمية، كما تم توسيع تطبيقات أتمتة عمليات الروبوتات التي تهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة، عبر أكثر من 40 مليون تفاعل، وذلك بفضل نشر أكثر من 374 روبوتاً لمعالجة الحالات في خدمة العملاء ومبيعات المستهلكين، مع تركيز قوي على الخدمة الذاتية؛ حيث تم افتتاح أكثر من 80 متجراً للخدمة الذاتية على مستوى الدولة. ونتعاون مع مايكروسوفت لدمج لتقنية GPT من مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure OpenAI ضمن عملياتنا الداخلية، للاستفادة من قدرات تقنية GPT ضمن خدمات أزور للذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتطوير المنتجات، ما يمثل خطوة مهمة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي AI في قطاع التكنولوجيا والاتصالات».

وقال محمود: «يمثل التوطين هدفاً لا تحيد عنه (اتصالات من &e)، في إطار رؤيتها لبناء المستقبل الرقمي، وارتفعت نسبة التوطين إلى مستويات غير مسبوقة؛ لتصل إلى 53%، والتي تعد الأعلى ضمن فئتها في الإمارات. وإضافة إلى ذلك، فإن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة بلغت 56% بينما بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات في الشركة 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة. ووفرت الشركة برنامج (العمل من أي مكان) لتتيح للموظفات الإماراتيات في مراكز الاتصال العمل عن بُعد سعياً لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية، خصوصاً للأم العاملة. ونفخر في إطار شراكتنا مع (نافس)، التي تهدف إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة وفق جدول زمني مدروس، بانضمام أكثر من 140 من الكوادر الإماراتية الطموحة في مراكز التجزئة ومركز الاتصال التابعة للشركة. كما نعمل حالياً على توفير أكثر من 100 فرصة عمل إضافية لمواطني الدولة في أقسام التقنية وتكنولوجيا المعلومات، كدفعة ثانية في خطة الاستقطاب الشاملة لمذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».

الخطة الاستراتيجية

وحول الأسس التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية لشركة «اتصالات من &e» حتى عام 2030، قال محمود: «الخطة الاستراتيجية الجديدة لشركة (اتصالات من &e) تستهدف تحقيق معدلات نمو فائقة، ارتكازاً على رغبتنا وطموحنا الكبير في إتاحة منتجات وحلول رقمية جديدة فريدة من نوعها، وتلك الاستراتيجية سترتكز على أربعة محاور رئيسة:

1- تحقيق نمو كبير في محفظة خدماتنا؛ إذ نركز حالياً على تقديم خدمات اتصالات رقمية تسهم في تحسين جودة الحياة، حيث نسعى لإتاحة منتجات جديدة تتجاوز مفهوم خدمات الاتصالات بشكلها التقليدي، وصولاً إلى خدمات مبتكرة، سواء على مستوى الأفراد أو أعمال المؤسسات.

2- التوسع والاستثمار في محركات نمو جديدة وتعظيم العائد الاستثماري لها؛ حيث نهدف إلى جعل (اتصالات من &e) هي الحاضنة لجميع الخدمات الرقمية من أجل تعزيز القيمة.

3- التميز في تقديم مستوى عالمي لتجربة العملاء؛ فشركة (اتصالات من &e) تؤمن بأن تقديم مستوى عالٍ من خدمة العملاء يعد عنصراً أساسياً للتميز ومنح قيمة عالية لعملائها، خصوصاً في ظل التنافسية العالية التي تشهدها سوق الاتصالات حول العالم، لذا قمنا بتعيين رئيس تنفيذي لقطاع (تجربة العملاء)، ما يدل على التزامنا الراسخ نحو تقديم أفضل تجربة لخدمة عملائنا.

4- التحول إلى شركة تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، فنحن نعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وغيرها من التقنيات في جميع مجالات العمل لدفع الإنتاجية وتعزيز المرونة ورفع الكفاءة، وبالتالي نخطط لنصبح أول شركة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي».

• %79 نسبة المواطنات الإماراتيات من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة في تاريخ الشركة.

• الإمارات حافظت على المرتبة الأولى في مجال النطاق العريض للأجهزة المحمولة.

مسعود شريف محمود:

• «نخطط لنصبح أول شركة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي».

• «نعمل حالياً على توفير 100 فرصة عمل إضافية للمواطنين».

• «نسبة التوطين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 53%، وتعد الأعلى ضمن فئتها في الإمارات».

الإمارات في الصدارة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e»، مسعود شريف محمود: «نعتز بدورنا في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودعم حكومتها الرشيدة، وتفخر شركة (اتصالات من &e) بالنتائج التي تُحرزها دولة الإمارات عالمياً على صعيد الاتصالات؛ حيث أظهرت أحدث نتائج مؤشر قياس (Ookla®)، العالمي في 2023، صدارة دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين 135 دولة كأسرع شبكة اتصالات نطاق عريض متحرك، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً لأسرع شبكة اتصالات نطاق عريض ثابت».