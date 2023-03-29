«أدنوك للإمداد» تطلق منصة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة

كشفت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، عن إطلاق منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة «ILSP»، التابعة لها، والتي تعد واحدة من أكبر حلول الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة في العالم.

وستمكن المنصة الجديدة الشركة من إدارة وتنسيق العمليات اللوجستية والبحرية بصورة شاملة في قاعدة اللوجستيات المتكاملة للشركة في منطقة «مصفح» بأبوظبي.

وكجزء من إطلاق مشروع المنصة، أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» عن توقيعها عقد تبلغ مدته خمس سنوات مع «شركة أدنوك البحرية» بقيمة 9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار أميركي) لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات إضافية.

ويشمل العقد تقديم خدمات الموانئ، وعمليات المستودعات، والرفع الثقيل، ومناولة المواد والشحن، وتحريك الحفارات ومنصات الاسناد البحرية، وعمليات المحطة البحرية، وخدمات إدارة النفايات، في ما سيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة ستسهم في تمكين الشركة من الاستمرار في تطوير الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع النفط والغاز.

وأضاف: «توفر هذه المنصة أكبر مجموعة حلول لوجستية متكاملة لمتعاملي الشركة، من خلال واجهة واحدة، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليفها».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك البحرية»، طيبة الهاشمي: «نحن سعداء بالشراكة والتعاون مع (أدنوك للإمداد والخدمات) والاستفادة من خبراتها وقدراتها عالمية المستوى في تعزيز كفاءة عمليات (أدنوك البحرية)، بما يسهم في ترسيخ مكانة (أدنوك) كأحد منتجي الطاقة الأقل كلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون».

يشار إلى أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تمتلك أسطولاً يعد الأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، يضم 245 قطعة بحرية مملوكة للشركة، كما تدير أكثر من 600 قطعة بحرية سنوياً.