«كهرباء دبي» تُتوّج بجائزة الإنجاز الكبرى 2022

تُوجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الإنجاز الكبرى 2022 من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعد أبرز جائزة عالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تقديراً لفوز الهيئة بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة لـ11 عاماً، حيث حصدت الهيئة، خلال عام 2022، جائزة الشرف العالمية للمرة الـ11، وجائزة سيف الشرف للمرة الـ15. وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الجائزة في مقر الهيئة الرئيس. وقال الطاير، إنّ «حصول الهيئة على هذه الجائزة المرموقة لسنوات متتالية يؤكد التزامها التام والمتواصل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وحرصها على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المعنيين».