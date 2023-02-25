إطلاق مشروع لاعتماد «شهادات الحلال» في «دبي للسلع المتعددة»

شهد معرض «غلفود 2023» الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، إطلاق مشروع لإنشاء مركز خاص باعتماد شهادات الأغذية الحلال في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث يقدم شهادة حلال موثوقة وموحدة للمصدرين لتعزيز تدفقات تجارة السلع.

ويوفر المشروع الجديد، بموجب شراكة بين مكتب مراقبة جودة الحلال الدولي، و«مجموعة غسّان عبود» شهادات الاعتماد وحلول الأعمال التي تساعد في الحفاظ على الالتزام بأهم اللوائح والمعايير بما يتماشى مع متطلبات شهادات الحلال الدولية من أجل تسهيل نمو قطاع اقتصاد الأغذية الحلال، وتعزيز التبادل التجاري.

وقال مؤسس مكتب مراقبة جودة الحلال والممثل الأوروبي للمجلس العالمي للأغذية الحلال، الدكتور عبدالمحسن الشامان، خلال مؤتمر صحافي، إن «المشروع سيتعامل مع الفجوة في الطلب المتزايد على منتجات الحلال وتصديرها». وأضاف أن «عملية التطبيق الشاملة ستشمل تقييم الشركات وفق مجموعة من المقاييس، بما في ذلك بيئة الإنتاج وعمليات التنظيف، وتنتهي بالتدقيق في الموقع من خلال مدققين شرعيين وتقنيين من مكتب مراقبة جودة الحلال».

من جهته، قال مؤسس ورئيس مجلس «غسان عبود غروب»، غسان عبود، إن المشروع الجديد الذي تم تأسيسه ضمن منظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، سيساعد في إيجاد طرق جديدة لتعزيز التداول والتجارة من خلال شهادات الحلال وورش التدريب.