"الاتحاد للطيران" تضاعف عدد رحلاتها إلى جاكرتا

عززت الاتحاد للطيران، خدماتها بين أبوظبي وجاكرتا لتصبح رحلتان في اليوم.

واعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم، سيصبح أمام المسافرين بقصد العمل أو الترفيه 14 رحلة أسبوعية مباشرة من دون توقف بين أبوظبي والعاصمة الإندونيسية، ما يمنحهم مزيدًا من الخيارات والمرونة والراحة.

ستتم خدمة الرحلات عبر أسطول طائرات بوينغ B787 وB777 الحديث، بمقاعده المريحة وأنظمة الترفيه الشخصية على متن الطائرة، والخدمة المراعية الحائزة على الجوائز.

وذكر آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران انه تم اختيار مواعيد محسّنة للرحلات الجديدة تتيح للمسافرين الوصول في الصباح الباكر إلى أبوظبي، ما يمنحهم فرصة بدء يومهم بنشاط واستكشاف العاصمة الإماراتية بأجوائها النابضة بالحيوية.. وفي الوقت نفسه، يمكن بفضل الرحلات الجديدة الاستفادة من اتفاقية الشراكة بالرمز التي جرى توسعة نطاقها مؤخرًأ، مع طيران غارودا أندونيسيا، لجعل السفر أكثر ملاءمة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة الراغبين بزيارة جاكرتا أو إحدى الوجهات العشرين الإضافية على امتداد أندونيسيا.