«كهرباء دبي» تتعاون مع ألمانيا في الطاقة والاستدامة

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والقنصل العام الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، سيبيله بفاف، على رأس وفد من القنصلية، تعزيز التعاون بين الهيئة والشركات الألمانية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة وتطويرها إلى آفاق أوسع.

حضر اللقاء، الذي عقد في المبنى الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، المهندس وليد بن سلمان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، المهندس مروان بن حيدر. واستعرض الطاير، خلال اللقاء، المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة.