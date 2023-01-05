جمارك دبي: الإمارة مؤهلة تماماً لمضاعفة حجم تجارتها الخارجية

أكد المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن أجندة دبي الاقتصادية تمثل نقطة انطلاقة جديدة لتعزيز موقع الإمارة عاصمة عالمية للمال والأعمال، وخريطة طريق للعقد المقبل بمستهدفات ضخمة تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033، مشيراً إلى أن دبي باتت مقصد المستثمرين ورجال الأعمال، نظراً لما يتمتع به اقتصادها من أسس راسخة، وديناميكية كبيرة، وعوائد متميزة لمختلف الأنشطة. وقال مصبح إن دبي مؤهلة تماماً لمضاعفة حجم تجارتها الخارجية، لما تتمتع به من خدمات لوجستية هي الأكثر تطوراً في العالم، كما سيمثل إضافة 400 مدينة لخريطة التجارة الخارجية لدبي قوة دفع لزيادة المبادلات التجارية ونمو التجارة بشكل متصاعد.