عملاء «Wio Bank» يستفيدون من خدمات الإيداع في «أبوظبي الأول»

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن التعاون مع «Wio Bank»، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، لتزويد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في «Wio Bank» بخدمات إيداع الشيكات والمبالغ النقدية عبر شبكة بنك أبوظبي الأول من أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن منصة «Wio Bank»، تقدم مجموعة متخصصة من الحلول المصرفية الرقمية التي تركز بشكل رئيس على تلبية احتياجات المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، ستعمل «Wio Bank» على تعزيز الأدوات المصرفية المتاحة لأصحاب الأعمال، والربط بين الحلول المصرفية الرقمية الآمنة والمرنة التي تقدمها من جهة، فضلاً عن خدمات الإيداع النقدي وإيداع الشيكات من جهة ثانية، إضافة إلى خدمات السحب النقدي.

وتم دمج تطبيق «Wio Business» ضمن بوابة «FABePay» لتمكين المستخدمين من إيداع الشيكات، والحصول على رمز مرجعي خاص يتم استخدامه في كل معاملة إيداع.

ويمكن استخدام الرمز في أي من أجهزة الإيداع النقدي التابعة لبنك أبوظبي الأول، عبر اختيار «الإيداع في Wio» لاستكمال المعاملة.

وتتم مطابقة المعلومات المستخدمة لإنشاء الرمز المرجعي تلقائياً مع عملية الإيداع، بما يتوافق مع أعلى معايير الأمان.