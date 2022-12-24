«أوفيد» يعتمد أول خطة عمل مناخية

اعتمد صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، أول خطة عمل مناخية، تلزم الصندوق بزيادة حصة تمويل مشروعات المناخ في المجالات المختلفة إلى 25%، بحلول عام 2025، وإلى نسبة 40% بحلول 2030. وأوضح بيان صادر عن الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن خطة العمل المناخية الجديدة معنية بتعزيز دعم الصندوق للاستثمارات المستدامة منخفضة الكربون والمشروعات الصديقة للبيئة في البلدان الشريكة.

ووصف مدير عام «أوفيد»، الدكتور عبدالحميد الخليفة، اعتماد أول خطة مناخية بأنها «لحظة تاريخية»،

مشيراً إلى أن استراتيجية الصندوق الجديدة تغطي الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات تستند إلى قناعة الصندوق بأن «الأهداف المناخية وأهداف التنمية يكمل بعضها بعضاً».