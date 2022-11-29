«أبوظبي الإسلامي» يتيح المشاركة في الاكتتابات العامة عبر «المحمول»

أتاح مصرف أبوظبي الإسلامي، لمتعامليه من الأفراد، المشاركة بسهولة في طروحات الاكتتابات العامة الأولية، التي صدرت العام الجاري، وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول. وأفاد المصرف في بيان بأن 80% من المتعاملين شاركوا في الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها خلال العام الجاري، من خلال التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي. وأشار المصرف إلى أنه يواصل إنجازه في هذا المجال من خلال عمله كـ«مصرف متلقٍ للاكتتاب»، لاثنين من الاكتتابات الأولية العامة في آن واحد، وهما شركتا «أمريكانا» و«تعليم».

وأكد «أبوظبي الإسلامي» أنه يوفر لمتعامليه تجربة سريعة وسهلة للاشتراك في الاكتتابات الأولية عبر التطبيق الذكي، من خلال إمكانية المشاركة رقمياً دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف، أو تقديم معاملات ورقية.