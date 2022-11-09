"جي 42" تستعرض الحلول الرقمية للقطاع المالي في أسبوع أبوظبي المالي

أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تعاونها مع أسبوع أبوظبي المالي 2022 بصفتها الشريك الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي والذي ينطلق يوم 14 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 18 منه بالتعاون مع كل من سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وستحظى الشركات التابعة لـ"جي 42" بحضور بارز في أسبوع أبوظبي المالي، ومنها شركة "بريسايت" المختصة بتحليلات البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي، و"جي 42 كلاود"، و"إنجازات"، بالإضافة إلى فريق "صندوق 42 إكس" الاستثماري.

وستستعرض شركة بريسايت حلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على الذكاء المالي، مثل تقنيات اكتشاف الاحتيال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر الائتمانية، ومراجعة الحسابات وتدقيقها وفك التشفير في حين سيناقش فريق جي 42 كلاود أهمية سيادة البيانات وعروض تشابك البيانات ما يتيح ابتكار مخزن بيانات مجمعة ومنصة إدارية للعملاء. كما ستتناول شركة إنجازات حلولها للتكنولوجيا المالية التي تركز على مبادئ الاستدامة والأمن السيبراني.

وتواصل مجموعة جي 42 التزامها بتعزيز الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا المالية، بدءاً من جمع وتحليل البيانات وحتى حماية المعاملات وتسهيل العمليات وغيرها. وتؤكد الشركة على المسؤولية الكبيرة المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتي تتطلب إدارة آمنة ومناسبة.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة جي 42 " يغمرنا الحماس لكوننا الآن الشريك الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي لأسبوع أبوظبي المالي 2022، والذي يتيح لنا فرصة التعريف بشركاتنا المتعددة التي تقدم خدمات وحلول التكنولوجيا المالية. نتطلع إلى المساهمة في الحوارات حول عملية التحول الرقمي للقطاع المالي والتي يقودها الذكاء الاصطناعي، وخوض نقاشات بنّاءة حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي في القطاع".

ومن المقرر أن يشارك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، بعرض تقديمي منفرد يحمل عنوان "تعزيز القدرة الهائلة للبيانات" ثالث أيام الفعالية كما سيشارك أدريان هوبس، المدير التنفيذي لشؤون المنصة لدى جي 42 كلاود، بجلسة حوارية في "مهرجان فينتك أبوظبي" بعنوان "تحذير، السوق في خطر" ليتناول فيها أمن الأسواق المالية والحلول والاستراتيجيات الممكنة للتصدي للأخطار السيبرانية الخبيثة. وينضم إلى الجلسة ممثلون عن جوجل كلاود ، وجامعة إل يو إم، وآماجيس كابيتال جروب.

وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي كذلك حضور إحدى الشركة التابعة لصندوق 42 إكس الاستثماري والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو ويهدف إلى فتح بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وعقد الشراكات مع شركات الأسهم الخاصة العالمية والرائدة، حيث ستشارك الشركة، سي-سوتس، في فعالية "أسيت أبوظبي" التي تجمع قادة شركات الأسواق الخاصة وأهم المستثمرين.

وتركز الفعالية على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، وتعمل على جمع قادة الأسواق المالية العالمية من جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجيا المالية والابتكار والشركات الناشئة ورؤوس الأموال الاستثمارية والشركات الاستثمارية وإدارات الأصول والهيئات التنظيمية الاقتصادية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، لمناقشة ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي العالمي، والاستفادة من هذه الفرصة في رسم ملامح التوجه المستقبلي للقطاع.