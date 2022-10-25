1.4 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 8 أشهر

كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بلغت 1.4 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال الزيودي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تجارة الإمارات غير النفطية في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الوزير للإعلان عن إطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومملكة كمبوديا، إن التجارة الخارجية للدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تسير بالوتيرة نفسها المتنامية التي سارت عليها خلال النصف الأول من العام، الذي شهد تخطي التجارة حاجز تريليون درهم في تاريخ الإمارات.

وأضاف أن الأرقام مبشرة، وأنه سيتم الإعلان رسمياً عن قيمة تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، قريباً.

وأفاد الزيودي، رداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، بأن الإمارات وقعت ثلاث اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع ثلاث دول هي: الهند وإندونيسيا وإسرائيل، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهند دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بينما ستدخل الاتفاقية مع إندونيسيا حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل.

وأضاف أن الدولة تستهدف توقيع خمس اتفاقيات أخرى مع خمس دول، منها تركيا التي سيتم الانتهاء من المباحثات معها قبل نهاية عام 2022، فيما جارٍ العمل حالياً على إتمام المباحثات مع دول أخرى من بينها جورجيا وكولومبيا.

وأشار الزيودي إلى أن تأثير الاتفاقيات بدأ بالفعل في الظهور في صورة زيادة بنمو حجم تجارة الإمارات مع بعض الدول، وعلى رأسها الهند على سبيل المثال، التي نما التبادل التجاري معها بنسبة 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

من جانبه، قال وزير التجارة الكمبودي، بان سوراساك، إن مجالات التعاون ضخمة بين البلدين، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية النفط ومصافي التكرير والسياحة والضيافة والسفر والخدمات المالية والعقارات والطيران المدني.