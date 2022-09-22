«طاقة» تحصل على تمويل مشروع بـ 4 مليارات درهم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن إتمام شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، لعملية إعادة تمويل بقيمة أربعة مليارات درهم.

وأفادت «طاقة» في بيان، أمس، بأن هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوّم بالدولار، ومن المقرر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042.

وذكرت أن تسع جهات مصرفيه دولية وإقليمية شاركت في عملية إعادة التمويل، تضم كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين (فرع دبي)، بنك أبوظبي الأول، بنكKfW IPEX، بنك Norinchukin،البنك الأهلي السعودي، بنك شينسي، مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

وأوضحت «طاقة» أنه تم استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، التي تم إقراضها في عام 2014 جزءاً من التمويل طويل الأجل، مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير، وهو نموذج تمويل شائع، أخيراً، في قطاع المرافق في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة و تحلية المياه في شركة «طاقة»، فريد العولقي: «تلتزم مجموعة (طاقة) بتأمين تمويل تنافسي لأصولنا، لزيادة العائدات لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين». وأضاف أن «الموافقة على إعادة تمويل أكثر من مليار دولار من قرض شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، تظهر حجم العمل الجاد الذي قام به العديد من الجهات المعنية، كما أنه يؤكد الرغبة في تمويل مشروعات المرافق الكبرى في أبوظبي، التي تتولى مجموعة (طاقة) إدارتها».