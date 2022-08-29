النساء يستحوذن على 44% من القوى العاملة في «الرقابة النووية»

قالت مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، شيماء المنصوري، إن «النساء يستحوذن على نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة، فيما يستحوذن على نسبة 43% من إجمالي المناصب القيادية».

وأضافت المنصوري، أن «الهيئة تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في تطوير الكادر الوطني وتمكين المرأة من خلال تطوير المهارات والكفاءات المطلوبة، من أجل ضمان الاستدامة في مجال الرقابة على القطاع النووي»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات من الدول السباقة في دعم المرأة وتمكينها وتوفير البيئة الداعمة لها.

وذكرت أن «تطوير كفاءات ومهارات المرأة، يلعب دوراً رئيساً في الاستدامة على المدى الطويل في المجال النووي، وبالتالي يتم إعطاؤه أهمية خاصة وأولوية قصوى في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، مشيرة إلى أن الهيئة تبنت عدداً من المبادرات وأطلقت مختلف البرامج لبناء مهارات المرأة وتمكينها في مكان العمل، حيث نفذت على مدار الأعوام الـ10 الماضية، مشروعات لبناء القدرات المواطنة في القطاعين النووي والإشعاعي مع التركيز على دعم مهارات المرأة.

وأكدت المنصوري، أن نسبة الكفاءات الإماراتية العاملة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تمثل أكثر من 72% من إجمالي 250 موظفاً.