الطاير يطّلع على سير العمل في مركز البيانات الأخضر

اطّلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، على تقدم سير العمل في أكبر مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المملوك بالكامل من قبل «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويُعد المركز، ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة «مورو» بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي.

وسيقدم المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال الطاير: «يأتي هذا المركز تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق صفرية الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية».