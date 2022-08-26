أبوظبي تدرس إطلاق استراتيجية الـ «بلوك تشين» والأصول المشفرة

عقدت لجنة أبوظبي لـ«البلوك تشين» والأصول المشفرة اجتماعها الأول برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، لمناقشة إطلاق استراتيجية خاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية.

وركّزت اللجنة في الاجتماع على أهمية تنظيم نشاطات الـ«بلوك تشين» والأصول المشفرة مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير منظومة آمنة تتميز بالشفافية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وجذب المزيد من الشركات إلى أبوظبي.

وتأسست اللجنة، لتحسين تنافسية إمارة أبوظبي في مجال الـ«بلوك تشين» والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال، والتواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية، فضلاً عن تطوير مستوى امتثال الأطراف العاملة في المجال مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم عملية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

وقال الشرفاء، إن «الخطوة تسهم في إتاحة الفرصة للاعتماد على تقنية الـ(بلوك تشين) والأصول المشفرة من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وستكون الأولوية في ذلك للمجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات»، مؤكداً السعي لدعم الأعمال في هذه القطاعات لضمان التوسّع وتسريع النمو.