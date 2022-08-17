"المالية" تتيح تسديد رسوم الخدمات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة

أعلنت وزارة المالية اليوم عن اتاحة تسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة في الدولة، وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.

وبموجب هذا الإعلان، سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة مثل سامسونج باي وأبل باي، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وأشارت الوزارة إلى الجهات الحكومية الاتحادية ستتوقف تدريجياً وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها.