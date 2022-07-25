أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع صعود الدولار الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، مع صعود الدولار الأمريكي.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.07 % أو ما يعادل 1.21 دولار إلى 1726.4 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:10 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.15 دولار لتصل إلى 1724.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.4% إلى 859.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 2.24% إلى 1981.28 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 18.45 دولار للأوقية.

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