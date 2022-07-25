أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع صعود الدولار الأميركي
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، مع صعود الدولار الأمريكي.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.07 % أو ما يعادل 1.21 دولار إلى 1726.4 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:10 صباحاً بتوقيت الإمارات ".
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.15 دولار لتصل إلى 1724.25 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.4% إلى 859.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 2.24% إلى 1981.28 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 18.45 دولار للأوقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news