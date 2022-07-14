«الاتحاد للمعلومات» تتيح استخدام الهوية الرقمية للحصول على التقرير الائتماني

المصدر: دبي - وام

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامها بدعم الأفراد والشركات في اتخاذ قرارات صحيحة من خلال تقديم منتجات مبتكرة.

وأفادت الشركة بأنه تم ربط تطبيق التقرير الائتماني للشركة بنظام الهوية الرقمية «UAE Pass»، ما يساعد الأفراد في التسجيل للدخول على التطبيق باستخدام الهوية الرقمية، والوصول إلى التقرير الائتماني بصورة سلسة وموثقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن من الضروري أن يحافظ الفرد على تاريخ ائتماني جيد عبر مراجعة تقريره الائتماني بشكل مستمر، نظراً لزيادة استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية في شتى القطاعات لاتخاذ قرارات الإقراض، أو منح تسهيلات للدفع المؤجل.

وأوضح أنه تم تبسيط عملية التسجيل، والدخول، والحصول على التقارير الائتمانية عبر تطبيق الشركة الذكي، باستخدام الهوية الرقمية «UAE Pass»، ما سيمكّن الملايين من الأفراد من الاستفادة من هذا الميزة.

ووفقاً للشركة، ستسمح الهوية الرقمية للأفراد بالتسجيل والمصادقة الفورية عن أنفسهم من التطبيق الذكي للهاتف المحمول، والذي سيختصر الخطوات اللازمة للتعرف على هوية الشخص، ما يمكّن من الحصول على التقارير الائتمانية بسهولة ويسر.

وتسمح الهوية الرقمية للمستخدمين بالوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات، وتوثيق الدخول على تطبيقات متعددة بشكل فوري.

الهوية الرقمية ستسمح للأفراد بالتسجيل والمصادقة الفورية عن أنفسهم من التطبيق الذكي.

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