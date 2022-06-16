خدمة دون رسوم.. «طيران الإمارات» تتيح إنهاء إجراءات السفر منزلياً لركاب «الأولى»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن إضافة تجربة متميّزة أخرى لمتعاملي الدرجة الأولى في دبي والشارقة، وذلك بتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر لهم في المنازل أو الفنادق، دون رسوم.



وأفادت في بيان، بأن موظفيها يزورون المنازل أو الفنادق التي يقيم فيها المتعاملون في المواعيد المحجوزة مسبقاً لإكمال جميع إجراءات السفر، بما في ذلك التحقق من المستندات وتسجيل الأمتعة، وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، ينقل الموظفون أمتعة المسافرين مباشرة إلى المطار، في حين يمكن للمسافرين اختيار التوجه إلى المطار في الوقت الذي يناسبهم بخدمة السيارة مع سائق المجانية المحجوزة مسبقاً، لافتة إلى أنها جهّزت «كاونتراً» خاصاً في المطار لأية أمتعة قد تضاف في اللحظة الأخيرة.



وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يتعين على المتعاملين حجز خدمة إجراءات السفر المنزلية المجانية قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإنجاز الخدمة هو ست ساعات قبل إقلاع الطائرة.

وعند الوصول إلى مطار دبي الدولي، الذي ينبغي أن يكون قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد الرحلة، ينتقل المسافرون مباشرة إلى قسم الهجرة والأمن، ثم يتابعون سيرهم إلى صالة «طيران الإمارات» الخاصة بركاب الدرجة الأولى.

واكدت الناقلة أنه يتوافر لجميع المتعاملين معها تجربة سلسة دون تلامس عبر مطار دبي الدولي، باستخدام تطبيق «طيران الإمارات» لإنجاز إجراءات السفر، وإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، ثم مواصلة السير دون استخدام اليدين عبر النفق البيومتري المتكامل والبوابات الذكية.



وذكرت «طيران الإمارات» التي توفر أكثر من 1700 مقعد في الدرجة الأولى على أسطولها المكون من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777» أنها تواصل إرساء معايير متفوقة للسفر في الدرجة الأولى، بمنتجاتها المبتكرة، مثل الأجنحة الخاصة المغلقة بالكامل، وحمام «شاور سبا»، والصالون الجوي على متن الطائرة.

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