مسؤولون: تحت قيادة محمد بن زايد.. الإمارات نموذج رائد في التنمية المستدامة والعطاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مسؤولون إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التنموية، وتعزيز العلاقات الدولية، وإعلاء مكانة دولة الإمارات وجعلها في مصاف الدول الكبرى إقليمياً وعالمياً، مؤكدين أن الإمارات، تحت قيادة سموه الحكيمة ورؤيته الثاقبة، ستصبح نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العطاء والتسامح والإنسانية ومواصلة مسيرة النهضة.

وأضافوا أن مسيرة سموه في خدمة الوطن تُشكل نموذجاً استثنائياً من الإخلاص والوفاء، حيث عكف سموه على العمل المتواصل نحو تطوير وتنمية المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية في الدولة من أجل تحقيق النهوض الشامل على مستوى القطاعات كافّة، وترسيخ مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.

مسيرة الإنجازات

وتفصيلاً، رفع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، باسمه وباسم موظفي المؤسسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن سموه خير خلف لخير سلف.

وقال بن سليّم: «نحن على العهد والوعد ماضون وفقاً لرؤيته في مسيرة الإنجازات والنجاحات، ونبارك لأنفسنا ولشعب دولة الإمارات تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة؛ فهو أحد خريجي مدرسة زايد، طيب الله ثراه، وخير من ساند أخيه الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، خلال فتره حكمه، لذلك نحن على ثقة بأن راية الاتحاد ستزداد رسوخاً وثباتاً وقوة، خفاقة في فضاءٍ أكثر ازدهاراً وإشراقاً».

وأضاف بن سليّم: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل فذّ له نظرة ثاقبة وحكيمة يتعامل مع مختلف الظروف بلغة المستقبل ولما فيه مصلحة شعبه ووطنه واستقرار المنطقة، أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التنموية، وتعزيز العلاقات الدولية، وإعلاء مكانة دولة الإمارات وجعلها في مصاف الدول الكبرى إقليمياً وعالمياً».

رفعة الوطن

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه للمضي قدماً بمسيرة نماء وازدهار الدولة وتنوع اقتصادها. فسموه خير خلف لخير سلف، عرفناه داعماً لرفعة الوطن ورخاء أبنائه. ونعاهده على العمل بكل جهد وعزيمة لتجسيد رؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة».

نموذج رائد

من جهته، قال المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي»، ومقرها الإقليمي دبي، الدكتور مصطفى الجزيري: «نحن على ثقة بأن الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتحت قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة وخبراته التي اكتسبها منذ صغره برفقة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ستصبح نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العطاء والتسامح والإنسانية ومواصلة مسيرة النهضة، فضلاً عن دعم الجهود العالمية من أجل الحد من التغير المناخي. كما نثق بأن الاستدامة ستشكل إحدى نقاط التركيز الرئيسة لدى سموه، من خلال تعزيزه النقاشات المتعلقة بالاستدامة، وإرساء بيئة تشريعية تشجع على خفض الانبعاثات الكربونية وطرح أفكار وفرص جديدة في مجال الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتسريع وتيرة تحول الطاقة من خلال تبني تقنيات مبتكرة تتيح الوصول إلى مستقبل خال من الكربون. ونتوقع نشاطاً قوياً في قطاع الطاقة المتجددة في عهده، من خلال زيادة التركيز على الاستدامة والعمل على تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات للوصول إلى مستقبل صفري الانبعاثات الكربونية».

ريادة الإمارات

وأضاف: «كما سيعمل سموه على ترسيخ ريادة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والصناعة وغيرها، والتمهيد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي بالدولة تدعم الجهود والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص».

وتابع الجزيري: «نحن على موعد مع اقتصاد إماراتي أكثر قوة وتطوراً ومواكبة للمتغيرات المستقبلية، وفرص أكثر تنوعاً وقيمة في الدولة. كما ستعزز الإمارات التزامها بالتنمية المستدامة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وبناء مستقبل مستدام للطاقة».

معلم ملهم

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شركة الأنصاري للصرافة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على انتخابه رئيساً للدولة. كما نهنئ أنفسنا بقائد ومعلم ملهم ونسأل الله له التوفيق والسداد في القيام بمسؤولياته الوطنية الجليلة».

وأضاف: «تُشكل مسيرة سموه في خدمة الوطن نموذجاً استثنائياً من الإخلاص والوفاء، انطلاقاً من إيمانه العميق وقناعته المطلقة بأن خدمة الوطن من أشرف المهام التي يجود بها الإنسان، حيث عكف سموه على العمل المتواصل نحو تطوير وتنمية المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية في الدولة من أجل تحقيق النهوض الشامل على مستوى القطاعات كافّة، واضعاً أولوية وطنية تتمثل في تعزيز أركان الاتحاد وترسيخ مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.ونسأل المولى عز وجل أن يسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات، معاهدين سموه بمواصلة العطاء والبذل لتحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة، وترسيخ تفوق دولتنا الحبيبة».

• محمد بن زايد سيعمل على ترسيخ ريادة الإمارات في حلول التنقل والمدن الذكية وتخزين الطاقة والصناعة.



• تعزيز أركان الاتحاد وترسيخ مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.. أولوية وطنية.

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