حمدان بن محمد: دبي بالمركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن دبي تتصدر المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في جذب مقار الشركات في عام 2021، مضيفاً سموه: «مستمرون في ترسيخ مكانة دبي العالمية وتعزيز شراكاتها مع مجتمع الاستثمار العالمي من خلال اقتصاد مرن ومتنوّع ومستقبلي».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة صدور التقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الذي أشار إلى أن إمارة دبي حققت إنجازاً اقتصادياً مهماً، بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021، كما كشف عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً.

دبي في الصدارة

وتفصيلاً، حقّقت إمارة دبي إنجازاً اقتصادياً مهماً بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2021، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي إمارة دبي لعام 2021»، الصادر عن «مرصد دبي للاستثمار»، والذي كشف عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً، لتضع دبي في المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، صعوداً من المركز الثالث في العام الماضي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكداً «أنه وغيره من الإنجازات التي توالي دبي تحقيقها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، تُعدُّ ثمار منظومة عمل متكاملة، أسسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووفر لها مقومات النجاح، ما أهّل دبي للتمتع ببيئة استثمارية اجتمعت لها كل عناصر الاستقرار والاستدامة، معززةً جاذبيتها كأفضل وجهة للاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار».

وقال سموه: «تميز بيئة دبي الاستثمارية، نابع من مجموعة من المرتكزات الرئيسة، وفي مقدمتها الشراكة النموذجية مع القطاع الخاص، والأطر التشريعية المرنة، والسرعة في مواكبة المتغيرات العالمية، والحرص على اكتشاف واستقطاب وتنمية أفضل المواهب والكفاءات ضمن مختلف المجالات، إذ أسهمت تلك العناصر في ترسيخ ثقة المستثمر بدبي، سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم. نستمع لشركائنا ونأخذ أفكارهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، ونوفّر لهم كل ما يمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم محلياً وإقليمياً وعالمياً، لكي نصل معاً إلى تحقيق طموحاتنا العريضة المشتركة للمستقبل».

وأشاد سمو ولي عهد دبي، بدور الدوائر الحكومية والمناطق الحرة والشركاء من القطاع الخاص في تحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية، وقال سموّه: «العمل لا يتوقف لتعزيز انفتاح وتنوّع اقتصاد دبي، وإيجاد فرص أكبر للنمو والشراكة والابتكار، والتي تزيد بدورها مساحة النجاح للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء، ومن مختلف أنحاء العالم.. فنحن نتابع المتغيرات العالمية ونواكبها بالتحرك السريع والقرارات المدروسة، لنكون دائماً الشريك القادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية، وذات تأثير إيجابي ملموس».

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر»: «إنجاز جديد يتحقق بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد.. دبي تتصدر المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في جذب مقارّ الشركات في عام 2021». وأضاف سموه: «مستمرون في ترسيخ مكانة دبي العالمية، وتعزيز شراكاتها مع مجتمع الاستثمار العالمي، من خلال اقتصاد مرن ومتنوّع ومستقبلي».

صدارة إقليمية

وحافظت دبي على صدارتها الإقليمية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث تدفق رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، وحلّت في المركز الثالث عالمياً صعوداً من المركز الرابع في العام السابق. كما حافظت الإمارة على صدارتها في المركز الأول إقليمياً، بينما واصلت الصعود عالمياً في تصنيف مشاريع إعادة الاستثمار، حيث جاءت دبي في المركز الثالث عالمياً صعوداً من المركز الرابع في العام السابق، من حيث عدد المشروعات، والمركز السابع عالمياً صعوداً من المركز الحادي عشر في العام السابق، من حيث تدفقات رؤوس الأموال.

كذلك، حافظت إمارة دبي على صدارتها في المركز الأول إقليمياً، بينما واصلت الصعود عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلّت في المركز الخامس عالمياً صعوداً من المركز السادس في العام السابق، وذلك بحسب بيانات «فايننشال تايمز (إف دي آي ماركتس)»، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.

مؤشرات النمو

وتشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، التي تتبع وتحقق وتحلل تدفقات كل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، إلى نمو ملحوظ في كل المؤشرات الرئيسة مقارنة بعام 2020، حيث تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 26 مليار درهم في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 5.5%، مقارنة بعام 2020، من إجمالي 618 مشروعاً تم الإعلان عنها في 2021، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» لمشاريع الاستثمار التي تشمل، إلى جانب المشاريع الاستثمارية الجديدة، كلاً من مشاريع إعادة الاستثمار ومشاريع الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وأنواع الاستثمار الجديدة، والاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر.

وبلغت نسبة نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 36% في عام 2021، مقارنة بعام 2020. كما تشير بيانات المرصد إلى نمو ملحوظ يُقدّر بنحو 36% في استحداث الوظائف الجديدة، بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قدر عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها بـ24 ألفاً و868 وظيفة لعام 2021، مقارنة مع 18 ألفاً و325 وظيفة لعام 2020.

وأكد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، أن «تحقيق إمارة دبي المركز الأول عالمياً في أهم مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والدعم المستمر من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التي ارتقت بالشراكة مع القطاع الخاص كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة».

وأشار المري، إلى النمو الإيجابي لكل مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، الذي يعكس ثقة المستثمرين والشركات الدولية والشركات الناشئة والمواهب العالمية ببيئة الاستثمار والأعمال في إمارة دبي، ونجاح الإمارة، ليس فقط في مواجهة ضغوط التحديات الصحية والاقتصادية العالمية، بل في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل أيضاً.

بيئة الاستثمار

وأكد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن «تطور بيئة الاستثمار في إمارة دبي مستمر، مدفوعاً بنجاح الإمارة في استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)، وأثره الإيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بوصفه محركاً رئيساً للتعافي والنمو الاقتصادي عالمياً».

اقتصاد المستقبل

ونوّه المري، بأن «عام 2021 شهد صياغة وتحديث 50 قانوناً في المجالات كافة، بما يمثل أكبر تغيير تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، ويمهد الطريق لتبني سياسات تنظيمية جديدة، تعزز من مواكبة اقتصاد إمارة دبي التطورات العالمية، واستدامة مكانتها الرائدة في اقتصاد المستقبل». وأشار إلى أن «إمارة دبي احتلت المركز الأول إقليمياً في استضافة مشروعات المقار الرئيسة والإقليمية للشركات العالمية في عام 2021، كما واصلت التفوق عالمياً لتحل في المركز الثاني بعد سنغافورة، متفوقة على مدن كبرى مثل لندن ونيويورك، من حيث عدد المشاريع التي بلغت 43 مقراً جديداً. بينما حلت الإمارة في المركز الثالث عالمياً، من حيث تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المقار الرئيسة التي بلغت 2.8 مليار درهم، بحسب بيانات (فايننشال تايمز إف دي آي ماركتس)».

دبي تنفرد بالقمة

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فهد القرقاوي، أن «المكانة البارزة التي وصلت إليها دبي إقليمياً وعالمياً في كل مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي حددت هدفاً واضحاً في خطة دبي 2021، بأن تكون الإمارة (الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر)، ووضعت الأسس القوية التي أثبتت كفاءة ومرونة واستقرار واستدامة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات العالمية».

وأوضح القرقاوي، أن «صعود إمارة دبي للمركز الأول على مستوى العالم، في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2021، هو إنجاز غير مسبوق، حيث تقدمت دبي لأول مرة على لندن وسنغافورة في التصنيف العالمي كأفضل موقع لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، وتنفرد دبي بالقمة بفارق أكثر من 50 مشروعاً استثمارياً جديداً».

وأشار إلى أن إمارة دبي حصلت على حصة قياسية من إجمالي مشاريع الاستثمار عالمياً للعام الثاني على التوالي، إذ استقطبت ما نسبته 2.1% من تلك المشاريع في العام الماضي، لتتجاوز بذلك حاجز 2% لأول مرة، وواصلت تقدمها لتصل إلى نسبه قياسية جديدة تبلغ 2.8% عام 2021.

مشاريع الابتكار

وعكست مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 تنوّع اقتصاد إمارة دبي، وتطور بيئتها الاستثمارية، بما يواكب تحولات التكنولوجيا وتطلعات المستثمرين، وطموحات رواد الأعمال والمواهب العالمية. وتظهر بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، أن نسبة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بلغت 53% من إجمالي عدد المشاريع في عام 2021، بينما توزعت بقية المشاريع بنسبة 19% لمشاريع أشكال الاستثمار الجديدة، و12% لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر، و8% لمشاريع إعادة الاستثمار، و6% لمشاريع الاندماج والاستحواذ، و2% للمشاريع المشتركة.

المملكة المتحدة

كشف تصنيف دول المصدر الخمسة الأبرز في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في 2021، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، عن نمو تدفق الاستثمار من المملكة المتحدة، التي أصبحت تقود دول المصدر بنسبة 27% من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلتها في الترتيب كل من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18%، وفرنسا بنسبة 13%، وألمانيا بنسبة 11%، والهند بنسبة 6%. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على تصدرها دول المصدر بنسبة 19% من إجمالي المشاريع، وبفارق ضئيل عن المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 18%، وتلتهما كل من الهند بنسبة 13%، وفرنسا بنسبة 6%، وألمانيا بنسبة 5%.

القطاعات الجاذبة للاستثمار

كشف تصنيف القطاعات الخمسة الأبرز، من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في 2021، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، عن نمو الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتقنية المتقدمة والاقتصاد الرقمي.

وتصدّر قطاع الإسكان وخدمات الطعام بنسبة 28% من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، متبوعاً بتشييد المباني السكنية بنسبة 15%، وتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 10%، وإدارة الشركات والمنشآت بنسبة 6%، ومعالجة البيانات واستضافتها والخدمات ذات الصلة بنسبة 5%. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، فقد تصدر قطاع نشر البرمجيات تصنيف القطاعات الخمسة الأبرز بنسبة 10% من إجمالي المشاريع، متبوعاً بالتمويل والتأمين بنسبة 8%، الإسكان وخدمات الطعام بنسبة 7%.

وجهات عالمية

تعدّ دبي ضمن أبرز ثلاث وجهات عالمية مستقبلية للاستثمار، بحسب تقرير «المدن العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل 2021-2022»، الصادر عن «إف دي إي إنتليجنس»، التابعة لـ«فايننشال تايمز». وصنف التقرير، إمارة دبي في المركز الثاني عالمياً في فئتي «المدن الرئيسة التي تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«الإمكانات الاقتصادية والبيئة المواتية للأعمال». ويعكس النمو المستدام لتدفق الاستثمار إلى إمارة دبي، وصدارتها الإقليمية وتفوقها العالمي في كل المؤشرات الرئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في مجتمع الاستثمار والأعمال العالمي، كمدينة مفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة.

ولي عهد دبي:

• «مستمرون في ترسيخ مكانة دبي العالمية، من خلال اقتصاد مرن ومتنوّع ومستقبلي».

• «العمل لا يتوقف لتعزيز انفتاح وتنوّع اقتصاد دبي، وإيجاد فرص أكبر للنمو والشراكة والابتكار».

• «تميّز بيئة دبي الاستثمارية، نابع من مرتكزات رئيسة كالشراكة النموذجية مع القطاع الخاص».

• تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 26 مليار درهم في 2021.

• 24.8 ألف وظيفة جديدة تم استحداثها بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبنمو 36%.

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