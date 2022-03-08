«دبي للتأمين» تتعاون مع «الاتحاد للمعلومات» في «الجدارة الائتمانية» للمتعاملين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأفادت بأن منتجات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تساعد في دعم القرارات المتعلقة بطلبات التأمين، لتعزيز قدرات الأفراد والشركات على الالتزام بجداول سداد الأقساط، وجدارتهم الائتمانية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين، عبدالله النعيمي، إن «من شأن الشراكة المساعدة على فهم المتعاملين، فضلاً عن تقديم عروض مميزة للذين يمتلكون سجلاً ائتمانياً قوياً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن «خبرة الشركة في استشراف المخاطر الائتمانية ستلقى استحسان قاعدة متعاملي (دبي الوطنية للتأمين)، وستوفر الأدوات اللازمة لدعم مصالح مساهميها».

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