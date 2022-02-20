الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في تنافسية الطاقة والبنية التحتية

المصدر: عبير عبد الحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات حلّت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021، وفقاً لتقارير صادرة عن عدد من كبرى المؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.

مؤشرات الكهرباء

وحلّت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في كل من «مؤشر الوصول إلى الكهرباء كنسبة من عدد سكان»، و«مؤشر موثوقية نظام الإمداد بالكهرباء»، و«مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة» الصادرة عن «معهد ليجاتوم».

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثاني عالمياً، في «مؤشر الوصول إلى الكهرباء للمنازل»، وفقاً لتقرير «التنافسية العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

الطيران والشحنات

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثالث عالمياً، في «مؤشر قلة عدد أيام التعامل مع تراخيص البناء»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً، في «مؤشر عدد المقاعد المتوافرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران»، وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلّت دولة الإمارات كذلك في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً، في «مؤشر دقة وصول الشحنة حسب التوقيت المحدد لها»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً، في «مؤشر توفير الشحنات إلى دول العالم بأسعار تنافسية»، وفقاً لتقرير «مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية»، الصادر عن البنك الدولي.

النقل الجوي

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً، في «مؤشر جودة النقل الجوي»، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً، في «مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً، في «مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي»، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021.

جودة الطرق

وبحسب «التنافسية والإحصاء»، فقد حلت الإمارات كذلك في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً، في «مؤشر جودة الطرق»، وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتوم»، و«مؤشر جودة البنية التحتية للطرق»، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

النقل والموانئ

كما حلّت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً، في «مؤشر الرضا عن النقل العام»، وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة»، الصادر عن «مؤسسة بيرتلسمان».

وجاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والتاسع عالمياً، في «مؤشر جودة البنية للموانئ»، وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتصدرت دولة الإمارات عربياً وإقليمياً، وحلت في المركز الثامن عالمياً، بـ«مؤشر البنية التحتية للطاقة»، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما تصدرت عربياً وإقليمياً، وجاءت في المركز التاسع عالمياً في «مؤشر البنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات»، وفقاً للتقرير ذاته. وتصدرت الإمارات عربياً وإقليمياً، وفي المركز الـ10 عالمياً، في «مؤشر جودة البنية التحتية الخاصة بالتجارة والنقل»، وفقاً لتقرير «مؤشر الخدمات اللوجيستية» الصادر عن البنك الدولي.

الرضا عن جودة المياه

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والـ10 عالمياً، في «مؤشر الرضا عن جودة المياه»، وفقاً لمؤشر الرفاهية الصادر عن «معهد ليجاتوم». وجاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والـ10 عالمياً، في «مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية، وجودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل»، وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة.

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