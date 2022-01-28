تفاهم بين «دبي للسلع» وموناكو للتركيز على أصحاب الثروات المرتفعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي لموناكو، الذي يشرف على جميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة موناكو.

ووقّع الاتفاقية في برج «الماس» بمنطقة «أبراج بحيرات جميرا»، كل من الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي لموناكو، ميشيل دوتا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع العلاقات التجارية بين الطرفين، مع التركيز على أصحاب الثروات المرتفعة والمكاتب العائلية، على اعتبار أن دبي وموناكو تُعدان من الوجهات المفضلة لهاتين الفئتين.

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