تفاهم بين «دبي للسلع» وموناكو للتركيز على أصحاب الثروات المرتفعة

أحمد بن سليم وميشيل دوتا وقعا الاتفاقية. من المصدر

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الاقتصادي لموناكو، الذي يشرف على جميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة موناكو.

ووقّع الاتفاقية في برج «الماس» بمنطقة «أبراج بحيرات جميرا»، كل من الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي للمجلس الاقتصادي لموناكو، ميشيل دوتا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع العلاقات التجارية بين الطرفين، مع التركيز على أصحاب الثروات المرتفعة والمكاتب العائلية، على اعتبار أن دبي وموناكو تُعدان من الوجهات المفضلة لهاتين الفئتين.

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