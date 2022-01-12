«تنظيم الاتصالات»: 17 مليونا عدد اشتراكات الهاتف المتحرك خلال 2021

المصدر: أبوظبي - وام

حققت دولة الإمارات في عام 2021 قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي الشامل معتمدة على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة والذي أسهم في توفير أفضل الخدمات بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة، حيث وصل عدد المسجلين في الهوية الرقمية إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقا وموقعا إلكترونيا، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، بلغ نحو 1.2 مليون مستخدم، أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة، فيما تم التحقق من 706.3 آلاف وثيقة رقمية من خلال 3159 مشاركة. البوابة الرسمية وأوضحت أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات شهدت زيادة في عدد الزيارات السنوية بنسبة 45.7%، حيث زار البوابة أكثر من 17 مليون شخص بعدد زيارات يتجاوز 27.7 مليون زيارة، وبلغ عدد الصفحات التي تم تصفحها 40.78 مليونا. وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك خلال عام 2021 نحو 17 مليون اشتراك، بنسبة 171% إلى عدد السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة نحو 9.94 ملايين نسمة، أي ما يعادل نسبة 99% من السكان. وأظهرت الاستبيانات أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يوميا، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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