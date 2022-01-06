مصطلحات في العناوين.. مؤشر «نيكاي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هو المؤشر الرئيس للأسهم اليابانية. وهو مؤشر مرجح بالسعر يتكون من 225 شركة يابانية كبرى يتم تداولها في بورصة طوكيو للأوراق المالية. يُعادل مؤشر «نيكاي»، مؤشر «داو جونز» الصناعي في الولايات المتحدة.

ومن بين أشهر الشركات المدرجة في مؤشر «نيكاي»، شركة «كانون»، و«سوني»، و«تويوتا»، وهو أقدم مؤشر للأسهم في آسيا، حيث تأسس كجزء من إعادة بناء اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويتم تصنيف الأسهم حسب سعر السهم، وليس من خلال القيمة السوقية كما هو شائع في مؤشرات أخرى.

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