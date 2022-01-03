«كهرباء دبي» تطلق الدورة الثالثة من «ماجستير تقنيات طاقة المستقبل»

المصدر: دبي ■ وام

أطلق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الدفعة الثالثة من برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع «جامعة كاليفورنيا بيركلي»، وذلك بحضور عميدة كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، الدكتورة تسو جاي كينغ ليو، وعدد من مسؤولي الجامعة والهيئة، وتضم هذه الدفعة 50 من موظفي الهيئة، فيما استفاد 95 موظفاً من الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج.

وأوضح الطاير، في كلمته خلال حفل الإطلاق الافتراضي، أن «البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي مدينة المستقبل، حيث تسعى الهيئة لتطوير قدرات ومهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجية واضحة وخارطة طريق لتحويل دبي إلى مركز للتميز والابتكار في التقنيات الجديدة اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأشار الطاير، إلى أن «هيئة كهرباء ومياه دبي صممت البرنامج بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي لإتاحة الفرصة لموظفي الهيئة من المواطنين للحصول على درجة الماجستير في تخصص مستقبلي وفريد يدعم جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل من خلال هذا البرنامج الريادي الذي يتيح للمنتسبين تعلم موضوعات متطورة، تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وغيرها على أيدي نخبة من الأساتذة والباحثين بالجامعة».

من جانبه، أوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، أن «البرنامج الدراسي يشمل عدداً من المساقات المتعلقة بطاقة المستقبل والتي تجمع بين البحوث النظرية والتطبيق العملي بما في ذلك تحليل أنظمة الطاقة المتطورة وإلكترونيات الطاقة والتحكم في أنظمة الطاقة وحمايتها والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتكنولوجيا التشغيلية والأمن السيبراني وتكامل أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة واقتصاد تخطيط الموارد المتكاملة وأتمتة الشبكات وتحلية وتوزيع المياه وغيرها».

سعيد الطاير:

• «الهيئة تسعى لتطوير مهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة».

• الدفعة الحالية تضم 50 من موظفي الهيئة، فيما استفاد 95 موظفاً من الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج.

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