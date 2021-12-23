أحمد بن سعيد يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الهيكل التنظيمي للسلطة، الذي سيعمل على تعزيز التكامل، وتوفير الحلول الشاملة لمستثمري وشركات المناطق الحرة العاملة تحت مظلتها.

وتأتي هذه الخطوة عملاً بالقانون رقم (16) لسنة 2021، الصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تعزيز الإسهام في اقتصاد إمارة دبي، من خلال التكامل بين ثلاثة نماذج أعمال مختلفة قادرة على خلق المزيد من فرص النمو والتوسع، وتوفير تجربة استثنائية لمجتمع الأعمال والاستثمار في الإمارة، عبر تقديم حزم الخدمات والحلول المتكاملة ذات القيمة والكفاءة العالية، ما ينعكس إيجاباً على إسهام السلطة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي، البالغة حالياً نحو 5%، لاسيّما أنها تحتضن اليوم أكثر من 5000 شركة مسجلة، وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم بمجملها 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمّن الهيكل التنظيمي أربعة قطاعات رئيسة، لضمان تقديم تجربة استثمارية سلسة، عبر توفير الخدمات المساندة والداعمة للمناطق الحرة الثلاث، وإيجاد وحدات متخصصة لتطوير وتحسين خدماتها وتقديم منتجات وخدمات جديدة، ما يعزّز بدوره الكفاءة التشغيلية والنمو المالي، وفق نهج يرتكز على تجربة المتعاملين بالدرجة الأولى.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تواصل دبي تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية المستدامة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتأكيد سموّه على أهمية بناء اقتصاد متكامل، قوامه العقول الماهرة والتقنيات المتطوّرة والكفاءات المتميزة، مع التركيز على ترسيخ دعائم العلم والمعرفة والابتكار، باعتبارها قوى دافعة لاستشراف وصنع المستقبل».

وأضاف سموّه: «اعتمادنا للهيكل التنظيمي الجديد لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة يؤكد التزامنا بتعزيز دورنا الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، عبر مناطق حرة متخصصة قوامها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة. كما نتطلع بثقة إلى النتائج الاقتصادية والتنموية التي سيقدمها التكامل بين المناطق الحرة الثلاث تحت مظلة الهيكل التنظيمي الموحّد، الذي يدعم جهودنا المتواصلة للتركيز على المتعاملين، ويضمن توفير الخدمات والحلول الشاملة، التي ترتقي إلى مستوى تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى الإسهام في دفع النمو والتنويع الاقتصادي، بالتزامن مع بدء الـ50 عاماً الجديدة، وتماشياً مع طموحاتنا في الإسهام في فتح آفاق تجارية واقتصادية واعدة تعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتضمن استدامة التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «نحرص من جانبنا على تقديم نموذج متفرّد لتجربة المستثمرين الحاليين والجدد، من خلال تمكينهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المختلفة. كما سنعمل ضمن إطار الهيكل التنظيمي الجديد على تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات الواسعة والقدرات الاحترافية، وتكريس جهودنا وخبراتنا في تحقيق أهداف السلطة الاستراتيجية، ودعم نماذجها الاقتصادية الرائدة، المتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، حيث تتفرّد كل منها بمزايا استثمارية عالية محققة قيمة مضافة للسلطة وتكاملاً وشمولية في الخدمات».

وأوضح الزرعوني: «سنعمل من خلال السلطة الجديدة على ضمان سير عمل الشركات والمستثمرين بسلاسة عالية من دون التأثير في تجربتهم الحالية، حيث نسعى من جانبنا إلى تسريع عمليات التطوير والتكامل التي من شأنها أن تحسّن وتطوّر تجربتهم بمرونة وسرعة كبيرة، بما ينعكس على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر، وذلك وفق نموذج فريد يتيح لكل منطقة حرة العمل بشكل منفصل، كوحدة أعمال مستقلة تحت إدارة وتوجيه السلطة لتلبية تطلعات المتعاملين».

أحمد بن سعيد:

• «بناء اقتصاد متكامل، قوامه العقول الماهرة والتقنيات المتطوّرة والكفاءات المتميزة».

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