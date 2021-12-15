تعاون بين «مبادلة» و«ممتلكات» البحرينية لاستكشاف فرص الاستثمار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، أمس، مذكرة تفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار العالمية المشتركة، ويتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة»، وليد المقرب المهيري: «متحمسون لإبرام مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي تشاركنا التوجهات والأفكار والالتزام ببناء علاقات شراكة مستدامة وطويلة الأمد. ستعمل مذكرة التفاهم التي وقعناها، على توفير منصة تتيح لنا استكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، كما ستتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة لتمتين وتعزيز المنصات الاستثمارية المشتركة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات»، خالد الرميحي: «تلتزم (ممتلكات) بدعم التحوّل الاقتصادي في مملكة البحرين، من خلال مواصلة تنمية محفظتها الاستثمارية، وتعزيز القيمة المحققة من استثماراتها. ولا تقتصر فوائد تعاوننا مع (مبادلة) على تعزيز قدراتنا التشغيلية المشتركة، بل تسهم كذلك في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ما يدعم جهودنا في النهوض بالاقتصاد البحريني».

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