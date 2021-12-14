«فيزا» تُطلق قسم الخدمات الاستشارية العالمية للعملات الرقمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيزا» العالمية، أمس، عن إطلاق قسم الخدمات الاستشارية العالمية للعملات الرقمية، وهو عبارة عن وحدة عمل تندرج ضمن «فيزا للاستشارات والتحليلات»، ومصممة لمساعدة العملاء والشركاء.

وأفادت «فيزا»، في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع الحضور المتزايد الذي تكتسبه العملات الرقمية بين العملاء، حيث تشير دراسة بحثية أطلقتها الشركة إلى أن المسؤولين عن القرارات المالية المشمولين في الدراسة يتمتعون بوعي مرتفع بالعملات الرقمية بنسبة قدرها 94% حول العالم.

وأوضحت أنه بالنسبة للمؤسسات المالية الساعية لاستقطاب العملاء والحفاظ عليهم عبر تقديم عروض مخصصة للعملات الرقمية، أو تجار التجزئة الباحثين عن الخوض بعمق في العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال، أو البنوك المركزية التي تدرس العملات الرقمية بدقة متناهية، فإن فهم منظومة هذه العملات هو أمر في غاية الأهمية، ويمثل الخطوة الأولى نحو تبني تقنيات قبولها واستخدامها.

وقال المدير العالمي لـ«فيزا للاستشارات والتحليلات»، كارل روتستين: «شهدنا العام الماضي تحولاً في توجهات ورؤى عملائنا من الرغبة في استكشاف العملات الرقمية وتجربتها، إلى صياغة الاستراتيجيات المخصصة والتخطيط لإطلاق منتجات مرتبطة بها».

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