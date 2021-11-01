قبل أن تكتب شيكاً.. هكذا ستتعامل البنوك معه اعتبارا من يناير المقبل

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

قال المصرف المركزي اليوم الأثنين «أنه اعتبارا من تاريخ الثاني من يناير 2022 ستقوم البنوك بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيكات المصدرة والتي تقضي بإمكانية الوفاء الجزئي لقيمة الشيك».

وأوضح المركزي في تعميم رقم 5014 /2021 أرسله اليوم إلى كافة البنوك وشركات التمويل حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه «أن الوفاء الجزئي يقصد به الوفاء بجزء من قيمة الشيك حسب المبلغ المتوفر في الحساب».



وفصل المركزي «أنه على البنك إذا كان الرصيد المتوفر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك وفي هذه الحالة على البنك أن يؤشر عند كل ايفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك».

وطلب المركزي من البنوك أن تبلغه بيانات صاحب الحساب في الحالات الأتية:

-اذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.

-اذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.

-اذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.

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