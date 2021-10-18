«اتصالات»: «الجيل الخامس» محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة

المصدر: أبوظبي ■ وام

قال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف محمود، إن «تقنية الجيل الخامس (5G)، تعتبر محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة»، مشيراً إلى أن الشركة اتخذت خطوات كبيرة على مر العقود الماضية للإسهام بشكل محوري في رقمنة الخدمات لمختلف القطاعات، وتحويل أساليب وأنماط الأعمال والتعلم والترفيه، لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأضاف محمود، في لقاء مع وسائل الإعلام على هامش فعاليات «جيتكس غلوبال 2021»، أن «الشركة تسير بخطى ثابتة ومدعمة بأسس الابتكار، بهدف تعزيز تجارب المتعاملين والمشاركة الفاعلة في دعم أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة، وتزويدها بأحدث شبكات الاتصالات والخدمات الذكية، التي تعكس للعالم بأسره مدى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة».

وأفاد محمود بأن «اتصالات» تقدم في جناحها بمعرض «جيتكس» لمحة مستقبلية لقطاعات النقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية، التي تعرض استخدامات شبكة الجيل الخامس عبر تلك القطاعات.

ولفت إلى أن «الروبوتات» الشبيهة بالبشر ستتفاعل مع زوار الجناح، موضحاً أنه يمكن لـ«الروبوتات» المزوّدة بتقنيات الجيل الخامس أن تدعم العمليات الصناعية بتقنيات الواقع الافتراضي.

وذكر أنه يمكن للزوار أيضاً إلقاء نظرة خاطفة على مستقبل الرعاية الصحية باستخدام «الروبوتات» التي تساعد في الإجراءات المعقدة والحساسة، كما يمكن للزوّار الاطلاع على دور التقنيات «الروبوتية»، خلال حقبة ما بعد الجائحة في جعل التعليم تجربة تفاعلية، وأيضاً إعادة تعريف المنزل الذكي بتقنيات غامرة.

وحول دور «اتصالات» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، قال محمود: «إن (اتصالات) عملت لجعل موقع الحدث الأسرع والأذكى والأكثر اتصالاً على وجه الأرض، ليستمتع الزوار بتجربة رقمية سلسة ومتطورة، من خلال شبكة حديثة وآمنة ذات تغطية شاملة تم بناؤها خصيصاً لتلبية متطلبات المعرض وجميع الأجنحة المشاركة والزوار».

وعن إسهام إمكانات «اتصالات» الرقمية في تعزيز الابتكار داخلياً وخارجياً، أفاد محمود بأن تركيز الشركة ينصب على تمكين الخدمات الرقمية الشاملة، من خلال قيادة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتنشيط تجربة المتعاملين الرقمية مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تفاعلات المتعاملين.

وبين محمود أن هناك «روبوتات» تعمل على أتمتة عمليات الدعم المكتبي لإجراء أكثر من 800 ألف معاملة شهرياً، لافتاً إلى أن أتمتة العمليات «الروبوتية» حققت كفاءة بنسبة 98%، وأتاحت للموظفين التحول للمناهج المبتكرة والتواصل مع المتعاملين لتعزيز تجربتهم.

وبالنسبة لجهود «اتصالات» في تدريب وتأهيل الجيل المقبل من القيادات الإماراتية على تقنيات المستقبل، قال محمود: «إن الشركة تركز حالياً على الاستثمار في فرق العمل، واستقطاب الكفاءات لدعم مسيرة التحول الرقمي في الشركة».

ووأضاف أن «التركيز ينصب أيضاً على تمكين القوى العاملة الحالية لدينا والبحث عن مجموعات المهارات المتخصصة، مثل علماء ومتخصصي البيانات ومهندسي البرمجيات والخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات».

الابتكار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف محمود، أن الابتكار أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من عمليات «اتصالات»، وعنصراً أساسياً في كل ما نقوم به داخل الشركة وخارجها، مشيراً إلى أن «اتصالات» أسست مركز الابتكار المفتوح في دبي وأبوظبي جزءاً من برنامج «المستقبل الآن»، ليكون نافذة على المستقبل لمشاهدة وتجربة كل أسس الابتكار وكيف تقوم «اتصالات ديجيتال» في قيادة رحلة التحول الرقمي.

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