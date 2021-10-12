اتفاقية تُتيح لمتعاملي «إمارات» حلول دفع آمنة عبر «ماغناتي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، المتخصصة في قطاع الطاقة، شراكة مع شركة «ماغناتي» Magnati التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، لتزويد المتعاملين بخدمة دفع سلسة وآمنة.

وستتيح الشراكة لمتعاملي «إمارات» استخدام البطاقات لسداد مدفوعات الخدمات المختلفة؛ مثل التزود بالوقود، وتبديل الزيت، والتسوق من متاجر المحطات، وتسجيل المركبات في مراكز خدمة «شامل»، فضلاً عن إمكانية تعبئة رصيد الدفع المسبق للاستخدام عبر الإنترنت، لتوفر بذلك منصة «ماغناتي» المتكاملة تجربة دفع سهلة وسريعة لمتعاملي «إمارات».

وأفاد بيان صدر أمس بأنه تم نشر منصة «ماغناتي» على أجهزة الدفع الخاصة بمحطات الوقود والمتوافقة مع معيار ATEX لمتطلبات السلامة الصارمة للتعامل مع الوقود، والتي تم توفيرها وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

وقال المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، المهندس علي خليفة الشامسي، إن «إمارات» تلتزم بتوفير أحدث حلول وتقنيات الدفع السلسة والآمنة للمتعاملين في محطات الخدمة التابعة لها، مشيراً إلى الدروس المستقاة من فترة جائحة «كوفيد-19»، ومن أبرزها أهمية تسريع عمليات الأتمتة في جميع المجالات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»، رامانا كومار، إن الشركة تأسست منذ البداية بهدف تسريع عمليات التحول الرقمي في قطاع المدفوعات، لافتاً إلى أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) تؤكد على جدية الالتزام تجاه المتعاملين من الأفراد والتجار.

وأضاف: «سيسهم نشر حلول الدفع السلسة والآمنة من (ماغناتي) عبر شبكة (إمارات) الواسعة في تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الدفع الخاصة بمتعاملي المؤسسة».

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