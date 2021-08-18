«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعات للكهرباء في جمهورية القمر بـ 51 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دشنت حكومة جمهورية القمر المتحدة مشروعات لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، والتي مولها صندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 51 مليون درهم، ما يعادل (13.9 مليون دولار أميركي)، وتهدف المشروعات إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وتحديث شبكة نقل الكهرباء عبر توريد وتركيب مولدات كهربائية جديدة بسعة توليد 12.5 ميغاواط، وتأهيل شبكات التوزيع الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

وتم تدشين مشروعات الكهرباء بحضور رئيس جمهورية القمر المتحدة، غزالي عثماني، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية القمر المتحدة، سعيد محمد بن مرشد المقبالي، وعدد من المسؤولين في الحكومة القمرية.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «نعمل في (الصندوق) على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع حكومة القمر المتحدة، من خلال تعاوننا المشترك في العديد من المجالات، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد».

وأضاف أن إسهام الصندوق في تمويل مشروعات الطاقة يأتي كجزء من أهدافه الرامية إلى دعم إنتاج الطاقة في الدول النامية وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء، لتصل إلى مختلف المناطق، لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل مشروعات تنموية بقيمة 436 مليون درهم، لدعم العديد من القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام في جمهورية القمر، حيث غطت تلك المشروعات قطاعات مختلفة كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي أسهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد، وعملت على تحفيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة في جمهورية القمر حميدي مسيدي، الشكر والتقدير لدولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، على الإسهام في دعم المشروعات التنموية في جمهورية القمر المتحدة، خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكداً أن المشروعات الممولة من قبل الصندوق، والتي تم تدشينها ستعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وتوفير الكهرباء لأكثر من 75 ألف نسمة.

من جانبه، قال المقبالي: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، بعلاقات متميزة، شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين»، مؤكداً استمرار العلاقات بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة الإمارات أسهمت في دعم مختلف الجهود التنموية في جمهورية القمر المتحدة، انطلاقاً من اهتمام الدولة الدائم بتلبية احتياجات شعوب الدول الشقيقة والصديقة، وبما يحقق لها الازدهار والاستقرار والرخاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news