فتح خطوط جوية مباشرة بين الإمارات ولاتفيا العام الجاري

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً افتراضياً مع وزير الاقتصاد في لاتفيا، يانس فيتنبيرغس، بمشاركة سفيرة دولة الإمارات لدى لاتفيا، حنان العليلي.

واتفق الوزيران على تحديد مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين الجانبين، والاستفادة من فرص التعاون خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستشارك لاتفيا بأكثر من 300 شركة في المعرض.

كما اتفق الوزيران خلال الاجتماع على فتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين خلال العام الجاري، بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين، وأقرا عقد منتدىً اقتصادي مشترك على هامش «إكسبو»، مع التركيز على مشاركة فاعلة في قطاع الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في بيئة الأعمال، والأمن الغذائي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة.



وأقر الجانبان كذلك عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال فبراير 2022، لبحث فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص.



ولفت المري إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت في العام الماضي قفزة في النمو، جاوزت نسبتها 58%، مرتفعة من 71.6 مليون دولار في العام 2019 إلى 113.5 مليون دولار في العام 2020.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news