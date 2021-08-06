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    مصطلحات في العناوين.. الرأسمالية

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    • ■ إعداد: سامح عوض الله
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    الرأسمالية نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد أو الشركات سلعاً رأسمالية، ويعتمد إنتاج السلع والخدمات على العرض والطلب في السوق العام المعروف باسم «اقتصاد السوق»، وليس من خلال التخطيط المركزي المعروف بـ«الاقتصاد المخطط» أو «الاقتصاد الموجّه»، وأنقى أشكال الرأسمالية هو السوق الحرة، حيث يكون الأفراد غير مقيدين، ويمكنهم تحديد مكان الاستثمار، وما يجب إنتاجه أو بيعه، وبأي أسعار لتبادل السلع والخدمات، وتمارس معظم البلدان نظاماً رأسمالياً مختلطاً يتضمن درجة معينة من التنظيم الحكومي للأعمال التجارية، وملكية صناعات مختارة.

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