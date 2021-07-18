«اقتصادية الشارقة» تنفذ 48 ألف جولة رقابية بالربع الثاني

المصدر: الشارقة ■ وام

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 48 ألفاً و191 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأكد نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، سالم أحمد السويدي، أن الإدارة والفرق التابعة لها، تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة، بهدف التأكد من التزام المنشآت، والتصدي للمخالفين، تزامناً مع عيد الأضحى.

وأكملت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى، حيث تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة، من خلال حملاتها الرقابية، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، وشملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات وأسواق الذهب، إضافة إلى جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news