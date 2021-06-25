31.6 مليار درهم أصول 22 شركة عاملة في «التمويل» خلال 2020

المصدر: أبوظبي ■ وام

وصل عدد شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات إلى 22 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي أصولها نحو 31.6 مليار درهم، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، أن إجمالي أصول تلك الشركات، يُشكل نحو 1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي بالدولة مع نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من الضغوط التي فرضتها جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية والمالية في جميع الدول، إلا أن قطاع شركات التمويل في دولة الإمارات نجح في المحافظة على رسملة جيدة ونسبة سيولة تفوق المتطلبات التي يفرضها «المركزي» على الشركات العاملة في القطاع.

وأوضحت إحصاءت «المركزي» أن 25.2% من أصول شركات التمويل (ست شركات) تعود ملكيتها إلى البنوك، فيما تعود ملكية 74.8% (16 شركة) من ملكية الأصول لشركات غير بنكية، علماً بأن 11 شركة من إجمالي هذه الشركات تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية والعدد نفسه في التمويل التقليدي.

وبينت أن القروض، بقيت تُشكل 55.9% من إجمالي أنشطة شركات التمويل العاملة في الإمارات، بينما توزّعت بقية النسبة على الأنشطة الأخرى ومن ضمنها الاستثمار على اختلاف أشكاله.

وبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض لشركات التمويل نحو 17.7 مليار درهم مع نهاية عام 2020، والتي تتكون بشكل رئيس من القروض العقارية بنسبة 39.6%، إضافة إلى قروض الأعمال وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى.

يُشار إلى أن المصرف المركزي أصدر عام 2018 نظاماً جديداً لشركات التمويل، محدداً فترة تمتد لثلاث سنوات لتنفيذه، لكنه عاد ومنح مهلة جديدة حتى عام 2023.

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