إدراج صكوك بـ 600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك الأهلي المُتحد الكويتي، الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات المالية في الكويت. وأفادت البورصة في بيان أمس، بأن هذا الإصدار استقطب من صكوك الشق الأول طلبات اكتتاب تزيد على 1.7 مليار دولار.

ويعكس هذا الإدراج الروابط الوثيقة بين أسواق المال في الكويت ودولة الإمارات، فضلاً عن مكانة دبي بوصفها أحد أكبر مركز إدراج الصكوك عالمياً بقيمة إجمالية قدرها 76.6 مليار دولار. وتعد «ناسداك دبي» البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، حيث تستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم، التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية)، والسندات التقليدية، وصناديق الاستثمار العقاري. وتعد سلطة دبي للخدمات المالية، السلطة التنظيمية لـ«ناسداك دبي»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيساً لها.

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