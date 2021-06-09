تأخر سداد فواتير «اتصالات» و«دو» يظهر في التقرير الائتماني إلكترونياً

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

تظهر الفواتير المتأخرة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في التقرير الائتماني للعميل بعد تاريخ 15 من كل شهر إلكترونياً، فيما توقف البنوك الموافقة على أي تمويلات لحين سداد كامل المبالغ المستحقة للشركتين وتحديث البيانات، ومن ثم يظهر ذلك في التقرير الائتماني، وفي حال تأخر التحديث تكتفي البنوك بإحضار فاتورة السداد للموافقة على التمويل.

وبحسب نسخة من التقرير الائتماني، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، تبين وجود «كود» تظهر فيه جميع الفواتير المستحقة لـ«اتصالات» أو «دو» باعتبارها التزامات شهرية متأخرة.

وقال المصرفي، تامر أبوبكر، إن البنوك تستعلم عن الالتزامات المتأخرة على العميل، ومنها فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، موضحاً أنه عادة لا يتم إرسال المتأخرات لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلا بعد موعد استحقاق الدفعات من كل شهر والمقرر يوم 15، وبعدها بأيام عدة ومع انقطاع الخدمات، تظهر فوراً المتأخرات إلكترونياً في التقرير الائتماني حتى يسدد العميل كل ما عليه، ومن ثم تحدث البيانات بصورة تلقائية من خلال الربط.

وأضاف أنه في حال تأخر تحديث المعلومات لأي سبب تكتفي البنوك بصورة عن إيصال الدفع لإرفاقه مع المستندات المطلوبة للموافقة على التمويل.

وتابع أبوبكر، أنه من الأفضل للعميل أن يلتزم أولاً بأول بسداد فواتير الاتصالات والإنترنت المنزلي وغيرها من الفواتير ذات الصلة حتى لا تتراكم عليه، وتشكل عبئاً له حال رغب في التعامل مع البنوك بأخذ تمويل شخصي أو بطاقة ائتمان أو شراء سيارة.

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي، انضمت كل من شركتي «اتصالات» و«دو»، إلى قائمة المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

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