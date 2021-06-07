المصرف المركزي يطلق بوابة تتيح الإبلاغ عن المخالفات بسرية تامة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوابة إلكترونية جديدة تُعنى بالبلاغات، وهي قناة مشيفرة تسمح لأصحاب المصلحة بالإبلاغ عن أي شك متعلق بسوء سلوك أو انتهاك لسياسات العمل من قبل موظف أو ممثل للمصرف المركزي أو أحد المتعاقدين الخارجيين وذلك انطلاقاً من التزامه بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

ويعد إطلاق البوابة جزءاً من جهود المصرف المركزي لتعزيز الامتثال بميثاق السلوك المهني الخاص به والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، حيث تستهدف معالجة والحد من أية ممارسة غير قانونية عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وتسمح البوابة المتواجدة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، للموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المؤسسات المالية والموردين والجمهور، إيصال شكوكهم بشأن أي سوء سلوك بسرية تامة ..كما تسمح بإيصال معلومات الشكوى بشكل وافٍ ومنظم، بما في ذلك إرفاق الملفات والمستندات الداعمة.

الجدير بالذكر أن بوابة الإبلاغ عن المخالفات متاحة على الرابط التالي:

https://eservices.centralbank.ae/wb/index-ar.html.



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