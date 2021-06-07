اقتصادية دبي تخالف 74 محلاً لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، منشأة تجارية في الإمارة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي جائحة «كورونا»، كما خالف مفتشون في القطاع 74 منشأة تجارية أخرى، فيما جرى التنبيه على ثلاث منشآت.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية ضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع الإرشادات واللاصقات الدالة على ذلك، فضلاً عن عدم الاكتظاظ في المحال التجارية.

وشددت اقتصادية دبي على أن التهاون في تطبيق تلك الإجراءات يعرّض المنشأة للمخالفة، مشيرة إلى أن عدد المنشآت، التي استوفت الإجراءات خلال الحملات التفتيشية التي نفذها مفتشو القطاع، أول من أمس، بلغ نحو 1298 منشأة تجارية.

ودعت اقتصادية دبي جمهور المستهلكين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة ضرورة التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حالة الرغبة في تقديم شكوى أو الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى الحد من تفشي جائحة «كورونا».

وأوضحت أن الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، يتم عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل بلاي» و«هواوي»، كما يمكن الإبلاغ بالاتصال على الرقم 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

يشار إلى أن الزيارات والجولات الرقابية المكثفة شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، حيث تواصل اقتصادية دبي جهودها لمتابعة التزام الأسواق بالإجراءات الاحترازية، إذ أكدت أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، لأن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها.

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