تملك كامل للمستثمرين الأجانب في دبي يونيو المقبل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت اقتصادية دبي، أن التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة سيصبح متاحا ابتداءً من يونيو المقبل، موضحة أن القرار يشمل ما يزيد على 1000 نشاط تجاري وصناعي، فيما لا ينطبق على الأنشطة المهنية وقائمة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تضم سبعة قطاعات فقط.

وذكرت اقتصادية دبي في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه لا يوجد رأس مال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما أن القرار يسمح لفروع فروع الشركات الأجنبية العمل في الإمارة من دون وكيل شركة مواطن.

وأكدت اقتصادية دبي أنه سيتم السماح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي.

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